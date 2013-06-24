Стигма у сфері психічного здоровʼя – це барʼєр, який потрібно зруйнувати. На цьому наголосив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час семінару «Всеукраїнська програма ментального здоровʼя: регіональна координація». Захід організовано Координаційним центром з психічного здоров’я для заступників голів Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської обласних військових адміністрацій та кандидатів на регіональних координаторів з ментального здоровʼя. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Майже півтора року ми знаходимось в стані повномасштабної війни. Її вплив відчуває кожен. Як ми знаємо, поширеність психічних розладів в таких умовах зростає вдвічі. На сьогодні великою проблемою є стигма, яка оточує тему психічних порушень. Часто це стає перешкодою для своєчасного звернення по допомогу. Йдеться не лише про стигму серед пацієнтів, але і про стигму серед тих, чия робота полягає у впровадженні послуг з психічного здоров’я. Стигма – це бар’єр. Його потрібно руйнувати. Саме для цього, серед іншого, запущена комунікаційна кампанія «Ти як?» в межах Всеукраїнської програми ментального здоровʼя за ініціативою Олени Зеленської, яку ми активно підтримуємо. Дуже важливим є масштабування програми на всю Україну», – зазначив Віктор Ляшко.

Міністр підкреслив, що критично важливо, аби послуги у сфері психічного здоровʼя були доступними для тих, хто їх потребує. Для вирішення цього питання за підтримки міжнародних партнерів був запущений навчальний курс «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP». Сертифікати про його успішне завершення вже отримали майже 28 000 медичних працівників, з них понад 13 000 – лікарі «первинки».

Наразі безоплатно отримати базову психологічну допомогу можна у сімейного лікаря чи педіатра в одному з 533 закладів первинної медичної допомоги, які мають підписаний контракт із Національною службою здоровʼя України на пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

«Своєрідний рекорд – 46 законтрактованих закладів первинної медичної допомоги – маємо наразі на Дніпропетровщині. Майже 4000 пацієнтів цієї області вже скористалися послугами з психологічної допомоги у свого сімейного лікаря. Сімейний лікар – це лікар, якому довіряє переважна більшість українців. Це найближчий до пацієнта медик. Саме тому людям психологічно комфортніше звертатися до нього», – зауважив Міністр.

Також по всій країні працюють 70 мобільних мультидисциплінарних команд з надання психіатричної допомоги, які забезпечують супровід понад 3500 пацієнтів з психічними розладами, зокрема ветеранів із тяжким перебігом посттравматичного стресового розладу, а також дітей.

Крім цього, МОЗ продовжує роботу над удосконаленням спеціалізованої ланки медичної допомоги, опрацьовуються нові клінічні протоколи лікування психічних розладів та триває підготовка до створення центрів психічного здоров’я на базі кластерних лікарень в структурі спроможної мережі.

Нагадаємо, з початку 2023 року 17 064 унікальних пацієнти у 360 медзакладах скористалися послугою й отримали допомогу за пакетом «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».