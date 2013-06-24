Умови для вакцинації проти кору у всіх куточках країни забезпечені. На цьому під час селекторної наради з регіональними координаторами, керівниками обласних центрів контролю та профілактики хвороб наголосив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Центри контролю та профілактики хвороб (далі – ЦКПХ) мають застосувати усі можливі ресурси, щоб поінформувати батьків про загрози кору, важливість щеплень та прицільно працювати з релігійними громадами та тими, хто відмовляється від вакцинації. Зокрема, посилити роботу з сім’ями які змінили місце проживання чи пропустили планову вакцинацію дітей за допомоги додаткових виїзних вакцинальних сесій як у віддалених громадах, так і у закладах освіти. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми на порозі початку епідсезону і, маючи вакцину проти кору та потужну сучасну інфраструктуру для перевезення вакцин та проведення щеплень, не можемо допустити ситуації, щоб інфекційні відділення у лікарнях під час війни були перевантажені через спалах кору. Результат наздоганяючої вакцинації – це не сухі показники статистики з боку ЦКПХ, а захист кожного українця, який має право на якісні і доступні послуги з вакцинації незважаючи на те, де він знаходиться – у місті чи селі. Тому регіональна взаємодія ЦКПХ має вийти на якісно новий рівень та захистити дітей і країну від ризику спалаху кору», – наголосив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

З початку «наздоганяючої вакцинації» проти кору щеплення надолужили 73 709 дітей. Зокрема, 37 245 дітей віком від 2 до 17 років отримали першу дозу вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Другу дозу отримали 36 464 дітей.

Найбільше щеплень під час «наздоганяючої вакцинації» проти кору, за даними Центру громадського здоровʼя, медики провели в Херсонській області та місті Києві. Найменші показники щеплень за попередній тиждень – у Чернігівській, Вінницький, Одеській областях. Серед основних причин неявки на вакцинацію у цих областях батьки називають такі причини, як переїзд до інших областей чи виїзд із дітьми за кордон.

На рівні країни сформовано 312 мобільних вакцинальних бригад, що проводять щеплення у віддалених районах областей та виїжджають на вакцинальні сесії до організованих колективів (наприклад, шкіл, гуртків, оздоровчих таборів; виїзди до місць компактного розміщення ВПО чи громад). Запис на вакцинацію та формування мобільних бригад організовують регіональні координатори. Інформацію про пункти щеплень, їх адреси та графік роботи або телефони регіональних координаторів можна отримати, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, 17 липня в Україні стартувала загальнонаціональна кампанія з «наздоганяючої вакцинації» проти кору для дітей, які внаслідок зміни місця проживання, тимчасового виїзду за кордон чи інших обставин пропустили планові щеплення.