Литва та Швеція надають значну підтримку Україні в протидії російській агресії. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств Литви та Швеції Лінасом Лінкявічусом та Маргот Вальстрьом. Глава держави подякував поважним гостям за активні політичні позиції щодо підтримки незалежності й територіальної цілісності нашої держави, повідомляє департамент прес-служби АП.
Петро Порошенко звернув увагу високих дипломатів на брутальне порушення Кремлем мінських домовленостей, яке призводить до загострення безпекової та гуманітарної ситуації на Донбасі. Він наголосив, що останнім часом дедалі частіше ціллю для обстрілів із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння стають мирні жителі й цивільні об’єкти.
Міністри привітали Україну з отриманням безвізового режиму з країнами-членами ЄС, віддавши належне значним реформаторським зусиллям української влади. Під час зустрічі співрозмовники домовилися про подальшу спільну роботу з литовською та шведською сторонами для консолідації міжнародної допомоги Україні в продовженні системних реформ у нашій державі. Окремо обговорено координацію зусиль України, Литви та Швеції для протидії антиєвропейському проекту «Північний потік-2» з будівництва газопроводу, який транспортуватиме російський газ до Європи в обхід України.