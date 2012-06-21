Немає ніяких нормативних документів чи вимог, згідно з якими поселення в студентські гуртожитки можливе тільки для вакцинованих осіб.

Про це в ефірі програми “Сніданок з 1+1”, сказав міністр охорони здоров’я Сергій Шкарлет.

"Не може бути такого, це порушення прав, ніяких ані нормативних документів, ані вимог немає”, - сказав Шкарлет, коментуючи питання про поселення в студентський гуртожиток лише вакцинованих осіб.

Він додав, що студенти переважно досягли 18-річного віку і можуть вакцинуватися від COVID-19, тому в закладах вищої освіти колективний імунітет можна сформувати швидше, ніж в школах.

Водночас міністр зауважив, що університети мають автономію, вже багато років практикують дистанційне навчання, тому можуть на свій розсуд вирішувати питання організації освітнього процесу.

Нагадаємо, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу – 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 457 958 людей (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 678 726 щеплень.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 260 232 особи, одужали – 2 192 592 особи; летальних випадків – 53 124.