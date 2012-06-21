У Полтаві вшанували пам’ять вченого світового рівня, творця й теоретика ракетно-космічної техніки Юрія Кондратюка з нагоди 120-річчя від дня його народження.
Як відомо, Юрій Кондратюк народився 21 червня 1897 року в Полтаві. Та попри те, що завдяки його розрахункам американці вперше побували на Місяці, в житті видатного інженера був період, коли його вважали надуманою особою. Зокрема, коли у 1960 році Інститут природознавства та техніки запланував видати збірник вибраних творів знаних у всьому світі фахівців у галузі міжпланетних сполучень, серед яких мав бути і Юрій Кондратюк, науковець Олександр Чижевський засумнівався, що така людина насправді існувала. А все тому, що Юрій Кондратюк — псевдонім винахідника. Справжнє його ім’я Олександр Шаргей. У ході дослідження провели спеціальну криміналістичну експертизу. Нею довели, що Шаргей та Кондратюк — одна особа.
«Висновки експертизи дозволили видати збірник, який побачив світ у 1964 році. Це й стало початком дослідження діяльності Кондратюка-Шаргея», — каже кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору Полтавського музею авіації та космонавтики ім. Ю. Кондратюка Ірина Пістоленко. А полтавський вчений, доктор фізико-математичних наук Олександр Руденко розповів, що значний внесок у вивчення й відновлення історичної правди про життєвий шлях Юрія Кондратюка зробив його двоюрідний брат, полтавець, інженер-підполковник, викладач Військово-повітряної інженерної академії імені Жуковського Анатолій Даценко.
Згодом на його честь стали відкривати музеї, пам’ятні знаки. За інформацією начальника управління культури Полтавської облдержадміністрації Геннадія Фасія, місяць тому пам’ятник Юрієві Кондратюку встановили й на території Полтавського національного технічного університету, названого на честь видатного земляка.