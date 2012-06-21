Президент Петро Порошенко підписав указ «Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку». Документ вносить зміни до Статуту звання Герой України, затвердженого указом Президента України від 2 грудня 2002 року №1114 «Про звання Герой України».
Згідно з указом, особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», виплачують одноразову грошову винагороду, а в разі присвоєння звання посмертно або смерті Героя України одноразову грошову винагороду виплачують членам їхніх сімей. Одноразова грошова винагорода становить 50-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому присвоєно звання Герой України.
Указом також доручено Кабінету Міністрів розробити та затвердити порядок виплати цієї винагороди і передбачати під час розроблення проектів закону про державний бюджет на 2020-й і наступні роки кошти для виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.
Указ набуває чинності з дня його опублікування. Стаття 1 указу в частині виплати одноразової грошової винагороди набуває чинності з 1 січня 2020 року і застосовується незалежно від часу присвоєння звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.
«Урядового кур’єра»