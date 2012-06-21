Японський підприємець Oкітомо Шімотаї, який має кав'ярню у північній префектурі Аоморі, розробив рецепт виготовлення кави зі звичайного часнику. Про це повідомляє агентство Kyodo.
За словами 74-річного кулінара, така ідея вперше спала йому на думку 30 років тому, коли він через неуважність й надто велику кількість клієнтів у ресторані пересмажив стейк у часниковому соусі. Тоді він зім'яв обвуглений часник ложкою й розчинив його у гарячій воді, отримавши напій, якій за смаком нагадує каву, тільки більш гіркий.
Після цього Шімотаї забув про своє відкриття, а повернувся до роботи над ним лише після виходу на пенсію.
Зараз він налагодив промислове виробництво перемеленого часнику, котрий заварюється, як звичайна кава. Спочатку часник слід обсмажити, після чого охолодити й далі вже подрібнювати. Напій має яскраво виражений запах часнику, однак творець запевняє, що ніякого неприємного запаху не буде завдяки процесу обсмажування.
«Мій напій, напевно, перший у світі в своєму роді. В ньому немає анітрохи кофеїну, і його цілком можуть пити на ніч поціновувачі кави, не боячись порушити сон. Також він підходить жінкам, які не вживають каву під час вагітності», — каже підприємець.