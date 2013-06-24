Майже пів сотні команд українських розробників подали заявки на участь в акселераційній програмі підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні, яку реалізують з ініціативи Міністерства економіки спільно із Kyiv School of Economics. Протягом дводенного Demining Bootcamp, що відбувся в Києві, 30 команд, що претендують на участь у програмі, представили свої розробки та ідеї.

«Наша глобальна мета — впродовж десяти років повернути у використання 80% потенційно замінованих територій. Щоб досягти її, працюємо одразу в кількох напрямах. Один із ключових — застосування найсучасніших технологій у розмінуванні. Прагнемо допомогти нашим винахідникам та інноваторам швидко пройти шлях від ідеї до створення чи масштабування продукту. Це буде експертна допомога, а якщо проєкт перспективний — допомога з пошуком фінансування, сертифікацією, виходом на ринок», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов зазначив: «Ми створили можливість для розробників обмінюватися досвідом та ідеями. Це допомагає зрозуміти, як можемо бути корисними одне одному та розвивати проєкт».

Під час Demining Bootcamp команди представили напрацювання за напрямами «Техніка для розмінування», «Комплексні рішення», «IT-рішення», «Обстеження». Експертна група, до складу якої увійшли представники Національного органу з протимінної діяльності, Міноборони, ДСНС, Мінекономіки тощо, мала змогу оцінити та надати поради щодо проєктів, які вже працюють у реальних умовах, і тих, що перебувають на стадії ідей. Важливою складовою стала робота в командах над ідеями зі створення більш ефективних продуктів та можливість налагодити горизонтальну співпрацю між бізнесом, розробниками та державними органами, повідомляє Мінекономіки.