Муніципальна поліція Вінниці розширює канали комунікації з громадянами. Віднедавна вона стала доступною для спілкування через Фейсбук та його мобільний додаток, а ще раніше змогла повідомити про порушення правил благоустрою та санітарного стану в місті. В городян з’явилася можливість звернутися до поліції через мобільний додаток Вайбер. Адже взимку муніципальна поліція контролює прибирання територій від снігу й льоду, під час відлиги працює з власниками будівель, щоб вчасно знімали бурульки з дахів кафе, магазинів та інших суб’єктів господарювання.
Для цього їй важливо мати якісний зворотний зв’язок із вінничанами, зокрема й через мобільні додатки. За короткий період працівники муніципальної поліції перевірили 4180 об’єктів щодо прибирання прилеглих та прибудинкових територій від снігу, вжиття протиожеледних заходів та зняття бурульок з дахів будівель. Під час цих заходів надано 1575 приписів для своєчасного прибирання снігу, серед них 86 щодо зняття бурульок з дахів, а за невиконання вимог приписів на відповідальних за утримання територій осіб було складено 133 адміністративних протоколи.
«Будемо вдячні, якщо вінничани повідомлятимуть нам про порушення правил благоустрою через інтернет та мобільні додатки для смартфонів», — зазначив начальник муніципальної поліції міста Василь Гайовик.