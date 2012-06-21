Міжнародний фестиваль джазової музики «Вінниця джаз-фест — 2018» тривав три дні та поєднав у собі не лише музичне, а й сценічне життя, виставки плакатного мистецтва, традиційні майстер-класи і конкурси молодих джазових виконавців. Відкрився фестиваль виставою Українського національного академічного театру оперети «В джазі тільки дівчата» у постановці народного артиста, режисера-новатора Богдана Струтинського. У дійстві було задіяно майже 120 виконавців, які дарували глядачам оригінальну акторську гру, гумор, співи, живу оркестрову музику. Вперше організатори заходу запровадили інноваційну форму спілкування музикантів із місцевими поціновувачами — провели так звані «джазові сніданки», де у неформальному спілкуванні народжувались імпровізовані джазові шедеври.
А під час завершального концерту краяни і гості міста мали можливість насолодитись виступами джазових колективів з Литви, Південної Кореї та України. Розпочався концерт проектом «Литовські тромбони & Лорета Сунгайлене» — виступом оригінального секстету тромбоністів і знаменитої литовської співачки-етномузикознавиці Лорети Сунгайлене. У творчості колективу поєднались народна і джазова музика, слухачам продемонстрували цікавий сучасний погляд на литовський фольклор. У другому відділенні вперше в Україні виступили джазові зірки Південної Кореї — HG FunkTronic на чолі зі знаменитим барабанщиком Хонг Гі Кімом. Власний стиль джазу гурт створив у 2015 році, коли представив світу альбом з красномовною назвою «READY FOR CHANGE», який було номіновано як один із найкращих джазових альбомів у Кореї. На концерті-закритті фестивалю глядачі мали можливість чути безсмертні хіти Френка Сінатри у виконанні унікального українського бенду FRANKYJAZZ. За вісім років ця яскрава команда зайняла свою нішу в світі класики джазового жанру.
«Вінниця вже 22 рік поспіль стає столицею джазу. Цього року фестиваль має дуже широку географію, вперше у нас виконавці з нової Зеландії та з Південної Кореї. Ці три дні подарували вінничанам і гостям міста неперевершені враження і багато позитивних емоцій. Я дякую організаторам, усій команді та чудовим виконавцям, які три дні надихали вінничан своєю творчістю, музикою і неперевершеним виконанням», — зазначив міський голова Сергій Моргунов.