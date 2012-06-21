Краяни як свій біль сприйняли біду розстріляного бойовиками міста. З обласного бюджету було виділено 350 тисяч гривень, за які придбано необхідні постраждалим мешканцям будівельні матеріали та речі. Це — фанера, поліетиленова плівка, шурупи, цвяхи, а також ковдри, термобілизна, теплі куртки і медикаменти.
Другого лютого перший автомобіль з 20-ти тоннами вінницького вантажу першочергової гуманітарної допомоги вирушив до Авдіївки. До формування допомоги долучились всі райони області і міста обласного значення. За кілька годин у пункт збору вантажу краяни привезли та принесли майже 50 тонн необхідного — від домашньої консервації, сала, олії, борошна, яблук, цукерок і випічки, до буржуйок і бензинового генератора.
«Усі речі і продукти, які зібрали, обов’язково дійдуть до адресата. Хочу сказати, що Вінницька міська рада паралельно готує вантаж на Авдіївку. Я в черговий раз переконався і відчув, що Україна — єдина, а для вінничан чужа біда болить, як своя», — сказав заступник голови облдержадміністрації Василь Броварник.