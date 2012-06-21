У Вінниці відкрили офіс проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні». Приміщення площею 80 квадратних метрів надала проекту міська рада згідно з підписаним протоколом про співпрацю з німецькою урядовою компанією GIZ. В офісі облаштовано робочі місця та конференц-зал на 30—40 осіб для проведення різноманітних інформаційних та навчальних заходів. Тут працівники проекту створюватимуть концепцію розвитку Вінниці до 2030 року. Сюди зможе завітати і кожен вінничанин, щоб отримати відповідну інформацію та подати пропозиції.
Керівник проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Матіас Брандт зазначив, що офіс має необхідну інфраструктуру та обладнання для якісної роботи, проведення заходів і дискусій.
«Ми відкриваємо майданчик для діалогу з громадськістю. Дуже важливо, щоб у громадян було таке місце, де вони могли б обмінюватись ідеями та думками з приводу розвитку міста. Двері цього центру завжди відкриті. У вересні-жовтні відбудуться різноманітні заходи в межах нашого проекту, куди запрошуємо громадськість для обговорення своїх ідей. Я за постійні жваві розмови та дискусії», — зазначив він.
Вінниця давно сформулювала бажання бути сучасним європейським містом. «Ми відповідальні за те, як розвиватиметься місто в майбутньому. Тому серйозно підходимо до планування. Відкриття цього офісу було б неможливим без наших партнерів — GIZ і Швейцарського бюро співробітництва, з якими Вінниця вже співпрацює понад 10 років. Тішить, що Європа підтримує наше бажання й надає нам методики, за якими створюємо концепції розвитку», — резюмував заступник міського голови Владислав Скальський.