Питання лікування туберкульозу, особливо стійкого до основних антибактеріальних засобів, надзвичайно актуальне. Вінниччина з цією проблемою бореться наполегливо, а тому результат очевидний: протягом останніх років рівень ефективності лікування хворих з найважчими формами туберкульозу в області зріс учетверо. Черговим виявом турботи про здоров’я краян стало відкриття днями другої черги відділення легеневого туберкульозу для дорослих в обласному спеціалізованому територіальному медичному об’єднанні «Фтизіатрія».
«Ми напрацювали чітку стратегію. У липні 2016 року тут було відкрито першу чергу відділення. І на сьогодні результати вражають, адже рівень ефективності лікування хворих з найважчими формами туберкульозу зріс у 3,5 раза. Тож введення в експлуатацію другої черги відділення легеневого туберкульозу для дорослих — підсумок комплексного підходу. Це має велике значення для збереження життя та комфортного перебування у закладі тих людей, які потребують тривалого лікування», — зазначив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.
Реконструкцію підрозділу зробили на виконання загальнодержавної та обласної програм. Для цього залучили кошти Державного фонду регіонального розвитку обсягом 10,8 мільйона гривень, а також майже 2,5 мільйона — з обласного бюджету. У відділенні лікуватимуть хворих з хіміорезистентною формою туберкульозу, яка на сьогодні найбільш поширена. За словами головного лікаря закладу Олександра Служивого, фтизіатрична служба та сімейна медицина перебудовуються на пацієнт-орієнтовані моделі лікування хворих, однак перехід на амбулаторне лікування не дає якісного результату в разі нестачі інфекційного контролю за туберкульозом у тубстаціонарі.
«Наше відділення відповідає всім вимогам інфекційного контролю. Не менш важливо, що належні умови лікування у стаціонарі спонукають хворих з особливо небезпечними формами туберкульозу дотримуватися плану лікування. Пацієнти убезпечені від перезараження від інших хворих, створено гідні умови перебування в лікарняних палатах», — зауважив він.
Функціонування відділення — своєрідний стоп-механізм від перезараження хворих зі стійким до ліків туберкульозом в умовах стаціонару. Цьому сприяє його структура: бокси на 2—3 хворих, система відеонагляду, окремі санвузли в усіх палатах, можливість виклику медперсоналу в палату, а також окремі приміщення для консультацій, збирання біоматеріалу, зустрічей з відвідувачами.
«Команда нашого центру відвідала абсолютно всі протитуберкульозні заклади, які нині є в Україні. І можемо з упевненістю сказати, що відділення на Вінниччині найкраще. Тут упроваджено всі європейські підходи та світові стандарти інфекційного контролю. Протягом останніх років область демонструє прорив у подоланні туберкульозу», — зазначила завідувач відділу координації програм лікування Центру громадського здоров’я МОЗ Яна Терлєєва.
Разом з іншими заходами контролю, які реалізують в області (придбання достатньої кількості бактерицидних опромінювачів для зон високого ризику, сучасних засобів захисту органів дихання медпрацівників), удалося досягти збільшення показника ефективного лікування хворих на резистентний туберкульоз — із 16,5% у 2014-му до 52% на кінець минулого року. Тож створення відділення хіміорезистентного туберкульозу було стратегічно важливим рішенням і втіленням одного із ключових завдань протидії мультирезистентному туберкульозу в області.