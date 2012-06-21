На Вінниччині всі заклади освіти вже підготували до нового опалювального сезону.
За інформацією директора департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації Сергія Волкова, роботи виконують згідно з графіком.
«У галузі освіти підготовку до нового опалювального сезону виконано на 100%, соціальних закладів — на 98,8%, житлово-комунального господарства — 83%, теплового господарства — 82%. Загалом середній показник готовності області до опалювального сезону на рівні 84%», — зазначив він.
За житлово-комунальні послуги бюджетні установи розрахувалися на 96,7%. Ті, що їх фінансують із державного та обласного бюджету, — на 91,4% і 96,7% відповідно. А ось місцеві бюджети таких боргів взагалі не мають. Також в області активно триває оснащення приладами обліку теплової енергії багатоквартирних житлових будинків. Показник виконання становить понад 88%.