У селі Обухів фермерське господарство «Вищеольчедаївське» відкрило лінію з виробництва солом’яних брикетів, що стало помітною подією в житті Мурованокуриловецького району і Вінниччини загалом. У нашій країні виробництво солом’яних брикетів ще не поширене, хоча потреба у цьому велика.
«Це не лише важливий бізнесовий, а й екологічний проект. З аграріями ми проводимо просвітницьку роботу, щоб не спалювали пожнивні рештки і не завдавали шкоди екології. Виробництво паливних брикетів дає можливість забезпечити заклади соціальної сфери новим видом екологічного палива. В нашій області це вже друга така лінія», — зазначив під час відкриття об’єкта перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.
За словами керівника фермерського господарства «Вищеольчедаївське» Володимира Дмитрука, під час жнив на полях залишається багато пожнивних решток, які заборонено спалювати. І його зацікавила ідея використати солому для опалювання соціальних закладів. Тож спочатку вивчив досвід роботи лінії з виробництва брикетів у селі Непедівка Козятинського району і переконався в правильності вирішення питання. А цього року придбав польську лінію вартістю 5,6 мільйона гривень, яку встановили у спеціально збудованому приміщенні. Вона працюватиме у дві зміни, що дасть можливість створити шість нових робочих місць.