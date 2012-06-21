За результатами візиту делегації з Вінниччини до Китайської Народної Республіки досягнуто попередніх домовленостей про те, що представники цієї країни прибудуть в область для вивчення питань співробітництва в таких напрямах, як цукрова галузь, наукові розробки (їх має Вінницький національний технічний університет) та інвестування в будівництво двох заводів — із випуску електромобілів та сонячних батарей. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Андрія Гижка, за 11 місяців 2016 року Китай займає першу позицію серед партнерів області як за експортом продукції, так і за імпортом. Причому вінничани вивозять більше, ніж ввозять. Область експортує олію, жири, деревину, готові харчові продукти тощо, а імпортує вироби з текстилю, полімерні матеріали і пластмаси, електротехнічне обладнання. Зовнішньоекономічний оборот між двома партнерами рік у рік зростає.
Під час нещодавнього візиту вінницька делегація відвідала провінції Східного Китаю, на які припадає левова частка промислового виробництва в державі. Тут подоляни ознайомилися зі спеціальною економічною зоною, де будують завод із виробництва літієвих батарей. Також вони побували на заводі автомобільної компанії JAC (провінція Аньхой) та мали зустріч, присвячену питанням наукової розробки електромобілів (провінція Нінбо). Побачене стимулює розширювати співпрацю.