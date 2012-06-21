Під час профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухівки, які в області проводять із 6 вересня, працівники поліції вилучили понад 2100 одиниць зброї, боєприпасів та майже 2 кілограми вибухових речовин.
Серед них більш як 2000 набоїв різного калібру, 13 гранат, 17 одиниць саморобної зброї, 106 вибухових пристроїв, 7 карабінів, 8 пістолетів, 3 обрізи.
За період практичного етапу опрацювання територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції зареєстрували 73 кримінальних провадження, пов’язаних з незаконним обігом зброї. У відділі комунікацій поліції області зауважують, що лише добровільно здавши незареєстровану зброю, можна уникнути покарання.