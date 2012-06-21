З нагоди чергової річниці виведення військ з території Афганістану Вінницька міська рада відзначила грамотами і преміями 12 вінничан — учасників тих бойових дій, а одному надала сертифікат на придбання автомобіля.
…Минуло 28 років від тієї війни, яка стільки забрала життів, стільки завдала горя. «На тій війні загинуло 169 жителів Вінницької області. А для мирної на той час країни це дуже велика втрата. Хлопці достойно виконували, як тоді казали, інтернаціональний обов’язок, але тепер ми вже все розуміємо. Коли почалася війна з Росією, коли відбулась анексія Криму, афганці одними з перших пішли добровольцями на фронт і стали активними учасниками волонтерського руху. Хочу подякувати цим людям за патріотичну громадянську позицію. Хочу побажати, щоб у нас був мир. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто не повернувся з війни», — сказав під час зустрічі з афганцями міський голова Сергій Моргунов. Він вручив сертифікат на придбання легкового автомобіля Олександрові Гулею, учасникові бойових дій в Афганістані та інвалідові війни. Матеріальна допомога на придбання автомобіля призначається за поданням Спілки учасників бойових дій в Афганістані вінничанам, які перебувають на обліку в департаменті, соціальної та молодіжної політики обласної держадміністрації, у порядку, визначеному законодавством.
До слова, з минулого року в міському бюджеті передбачають кошти на придбання двох автомобілів учасникам бойових дій: один — для афганців, який отримав Олександр Гулей, другий — для учасників АТО, його вручать до Дня захисника України.