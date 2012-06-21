На Вінниччині новий інвестор вкладе в економіку області 3 мільйони євро, а також створить майже 300 нових робочих місць. Агенція регіонального розвитку уклала договір про співпрацю та супровід інвестиційної діяльності спільного ісландсько-литовського підприємства, яке працюватиме у галузі деревообробки та виробництва будівельних матеріалів. Агенція надасть партнерові з проекту вичерпну консультаційну і практичну допомогу — від пошуку земельної ділянки для майбутнього підприємства до сприяння у підборі кваліфікованого персоналу.
Іноземний інвестор планує створити в області кілька виробництв, які спеціалізуватимуться на деревообробці, виробництві щитових будинків і душових модулів. Продукцію експортуватимуть у скандинавські країни. Укладання цієї угоди стало початком роботи агенції регіонального розвитку щодо залучення та реального супроводу інвесторів задля реалізації ними інвестиційних проектів в області. Старт потенційно вдалий, адже продукція, яку виготовлятимуть, матиме гарантований ринок збуту.