На Вінниччині, що є другою у країні за протяжністю доріг, налічується понад півтисячі мостів. Частина з них розміщена на міжнародних трасах М-12 та М-21, на яких з настанням весни рух помітно пожвавився. З огляду на нещодавню мостову подію у cтолиці постає цілком слушне запитання: чи безпечні вінницькі мости?
«Мости потребують певної уваги і капітального ремонту», — зазначив заступник голови Вінницької облдержадміністрації Василь Броварник. З його слів, торік служба автомобільних доріг в області разом з облдержадміністрацією визначила 27 мостів, які взяли в роботу (розроблення проектування тощо), і тепер пропозиції доведено Укравтодору щодо планування робіт на них.
Це зокрема мости за селищем Стрижавка Вінницького району, у місті Козятин тощо. Також передбачено видатки в місцевому бюджеті, на які планують зробити у Вінниці реконструкцію одного з мостів через річку Південний Буг. «Питання щодо мостів у зоні постійної уваги, небезпеки немає, але проблеми є», — зазначив він.
В області налічується майже 26 тисяч кілометрів доріг загального користування, зокрема 16 тисяч — комунальні та 9,5 тисячі — дороги державного підпорядкування. Дуже великі кошти потрібні, щоб привести їх у належний стан. Утім, зрушення є. Торік в області вперше за багато років почали робити поточний середній ремонт доріг, чого тутешні транспортні артерії не бачили давно. На цей рік теж плани амбітні.
Служба автомобільних доріг в області виготовила проектів на виконання робіт на суму 2,4 мільярда гривень. Зі слів Василя Броварника, для області вже передбачено 491 мільйон гривень, що значно більше від торішнього. Також підставлятимуть плече місцеві бюджети, які на дороги державного підпорядкування планують спрямувати 18—19 мільйонів гривень. А на ремонт та реконструкцію доріг комунальної власності передбачається залучити 250 мільйонів гривень.
Говорячи про завдання на нинішній рік щодо збереження наявної автомобільної мережі та подальшого її розвитку, заступник голови облдержадміністрації зазначив, що планують розробити обласну програму будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг з урахуванням передачі майже 7 тисяч кілометрів шляхів загального користування місцевого значення у відання обласної державної адміністрації.