Першим публічно себе презентувало обласному центрові село Стіна Томашпільського району. «Цим започатковуємо добру традицію популяризації сіл і містечок області серед міського населення, що дасть змогу промоції громад у період реформи децентралізації», — зазначив голова громадської організації «Наше Поділля» Юрій Степанець.
Стіна — село унікальне, яке стоїть на міцному українському фундаменті.
Коли дивишся на нього з рівнини, то мальовнича панорама спантеличує: видається, що у глибокій балці серед підкови лісу, між горами, хтось розсипав хати. Гір в нього 5, а лісу — майже 700 гектарів. Заглибиною село тягнеться 9 кілометрів. На Замковій горі стоїть козацька церква, збудована у ХVII столітті. Тоді Стіна була містом-фортецею, і церква становила частину укріплення замку.
Стіняни бережуть традиції предків. Місцевий краєзнавець, фольклорист та етнограф Зоя Чорна записала майже тисячу народних пісень, а щоб світ чув їх, вона 1970 року створила фольклорно-етнографічний ансамбль «Русава» (так називається місцева річка), який має звання народного і виступав на багатьох фестивалях за кордоном.
І тепер пісня гармонійно вплетена в народні традиції. Вона супроводжує весь обряд на весіллі, як це було за дідів-прадідів. А експонати краєзнавчого музею села свідчать, що в цій місцевості люди жили ще в ІV—ІІІ тисячоліттях до нашої ери.
За незалежної України багатющі традиції села вивчала всеукраїнська експедиція, підсумком роботи якої стала товста книга «Одвічна Русава: етнографія та фольклор с. Стіна на Поділлі».
Тож на Європейській площі міста Вінниці під час «Дня Стіни» селяни й волонтери ознайомили городян з історією та легендами села, показували відео та вмикали звукові перформанси, які зняли й записали в ньому українські волонтери та іноземці — з Австрії, Франції, Італії, Польщі.
Городяни мали змогу насолодитися рідкісними стінянськими піснями, бачити своєрідну стінянську вишивку, а також скуштувати коровай та ароматний чай з тамтешніх трав. І, звісно, йшлося про проекти, які реалізує сільська громада. Родзинкою презентації стала можливість відправити листівку з краєвидами села рідним чи друзям і запросити їх побувати в ньому.