Під час святкової зустрічі в приміщенні Вінницького обласного академічного музично-драматичного театру імені М. Садовського студенти вищих навчальних закладів області І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали іменні стипендії облдержадміністрації та обласної ради.
«Бюджетна децентралізація дала нам змогу підвищити стипендіальний фонд, який безпосередньо використовуватимуть для підтримки студентів цієї категорії. Ви повинні усвідомлювати, що живете в час суспільно-політичних потрясінь, в час, коли змінюється світогляд та країна в цілому. Тому кожен з вас є майбутнім нашої держави, це велика відповідальність. Тож змінюйте світ на краще, прагніть та досягайте різних висот у своєму розвитку», — зазначив голова облдержадміністрації Валерій Коровій, вітаючи присутніх, та вручив іменні стипендії і пам’ятні дарунки 20 кращим стипендіатам, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, творчості та громадській діяльності.
Іменні стипендії — це додаткова матеріальна допомога всім студентам зазначеної категорії, яку з 1998 року виплачують рішенням облдержадміністрації та обласної ради з метою забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За 18 років майже 6,5 тисячі стипендіатів отримали близько 7,5 мільйона гривень з обласного бюджету. Цього року рішенням обласної ради розмір іменної стипендії збільшено вдвічі.