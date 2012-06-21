27 освітян області протягом тижня ознайомляться з роботою польських шкіл у невеликих муніципальних утвореннях та округах Лодзинського воєводства. Зокрема, вони перейматимуть досвід використання методів дискусій, активізації роботи учнів та вивчать питання, пов’язані зі створенням громадянського суспільства. Захід здійснюється як другий етап реалізації спільного проекту обласної асоціації органів місцевого самоврядування та фундації ФЕРСО за сприяння Лодзинського воєводста «Школа молодих спікерів — дебатні клуби у Вінницькій області». У перший день візиту вінничани завітали до загальноосвітнього ліцею №2 імені Габріеля Нарутовіча — (найстарішої середньої школи в місті Лодзь), де ознайомились із роботою освітнього закладу та взяли участь у дискусії «Активний громадянин — хто це?» Удома педагоги допоможуть учням старших класів організувати дебатні клуби у своїх школах та провести дискусію. Проект завершиться наприкінці червня конференцією, під час якої вони продемонструють свої навички одне одному та гостям.
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