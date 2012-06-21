У Вінницькій міській раді міської ради волонтерам вручили відзнаки Міністерства оборони України.
Медаль «За сприяння Збройним силам України» отримав Олександр Кривак, а Почесною Грамотою МО нагородили Олега Семенюка.
«Волонтери активно допомагають нашим хлопцям на Сході. Я думаю, що ми всі маємо бути вдячні людям, які небайдужі до подій на Сході, і доводять це не словом, а ділом. Вони постійно працюють над збором допомоги та самі безпосередньо відправляються її на Схід, чим допомагають нашим підрозділам, які боронять незалежність України», — сказав міський голова Сергій Моргунов.