Зразковий ансамбль народного танцю «Квіти Поділля» Вінницького міського палацу мистецтв з гарними враженнями повернувся з двох міжнародних фестивалів у Туреччині «Бурса — Юньє — Стамбул», у яких брали участь колективи з 9 країн. Виступи на різноманітних майданчиках просто неба, участь у фестивальних парадах, вечори дружби проходили майже щодня. Подоляни демонстрували глядачам мистецтво українського народного танцю. Виступи наших земляків супроводжувались гучними оплесками, вигуками «Україно, браво!»
У місті Юньє запальний гопак у виконанні ансамблю транслювали в прямому ефірі на національному телебаченні. Глядачі були в захопленні від самобутньої програми, високої виконавської майстерності й артистизму юних вінницьких артистів. А компетентне журі фестивалю відзначило зразковий ансамбль «Квіти Поділля» дипломом І ступеня.