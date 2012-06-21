Багато людей з провінції прагнуть до столиці. Хоча, на думку самих киян, це не найкраще місто для життя в Україні. Як свідчать дані опитування, проведені OLX, найкращим містом для життя українці вважають Вінницю. Так, облцентру виставлялися бали від 1 до 7 за десятьма критеріями. Вінниця набрала 50 балів., повідомляє Сегодня.ua
Українці вважають Вінницю найчистішим, зручним з точки зору транспорту і роботи комунальних служб містом. Її жителі виявилися також найбільш доброзичливими, а вінницька система закладів для дітей — найбільш доступною.
Срібним призером виявився Луцьк з 48,9 бала. Луцьк став абсолютним лідером лише за одним показником — розвиненості спортивної та дозвільної інфраструктури. Проте волинський обласний центр показав стабільно хороші результати за всіма іншими критеріями.
Аналогічні успіхи показав і бронзовий фіналіст Харків з 47,6 бала. Він ділить з Вінницею лідерство за зручністю закладів для дітей, одноко в оцінці вартості життя показав не найкращі результати.
П'ятірку кращих для життя міст України замикають Рівне з 47,4 бала і Львів з Тернополем, які отримали 47,1 бал. Столиця виявилася на дев'ятому місці (45,8 бала), поступившись Хмельницькому, Чернігову і Черкасам. Київ лише трохи, на 0,2 бала, обійшов Івано-Франківськ та Чернівці.
Внизу списку опинилися промислові міста півдня і сходу України. Рейтинг замикає Запоріжжя з 41,7 бала — місцеві жителі дуже низько оцінюють рівень екології та безпеки в місті, скаржаться на невідповідність доходів видаткам. Трохи вище — Дніпро (41,9 бала), де крім невпевненості в безпеці жителів хвилює дефіцит місць для дозвілля і спорту.
Третє місце з кінця розділили Житомир і Херсон. У першому не особливо розвинена інфраструктура для проведення вільного часу, у другому — типові для промислового міста складності з екологією і безпекою.
Кращим за доступністю магазинів містом виявився приморський Миколаїв з майже найвищим балом — 6,6. Найбільше кількістю барів, кафе і спортмайданчиків задоволені в Луцьку. З негативної точки зору проявили себе Івано-Франківськ та Житомир — там жителі вважають один одного найменш доброзичливими.