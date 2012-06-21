31 серпня онлайн-сервіс виклику таксі Uber розпочав роботу у Вінниці.
Про це повідомляє ITC.ua.
У Вінниці можна оплатити поїздки з Uber як готівкою, так і за допомогою зареєстрованої в додатку банківської карти. Після закінчення кожної поїздки користувач отримує на адресу електронної пошти квитанцію з інформацією про місце подачі автомобіля, маршрут, карту поїздки, дані про водія та деталізацію вартості.
Повідомляється, що мешканці та гості Вінниці зможуть скористатися безкоштовними поїздками до кінця дня третього вересня 2017 року. Для цього необхідно ввести промокод VINNYTSIA в розділі «ОПЛАТА» додатку Uber на смартфоні. Промокод VINNYTSIA надає право на п’ять безкоштовних поїздок (до 75 гривень кожна) будь-якому користувачеві Uber у Вінниці з моменту запуску і до 23:59 третього вересня.
Вінниця стала сьомим місто України після Києва, Одеси, Львова, Дніпра, Харкова та Запоріжжя, де представлений сервіс Uber.
Як раніше повідомляли, Uber запустив можливість додавати додаткові зупинки на маршруті пересування та функцію поділу вартості поїздки з супутниками.