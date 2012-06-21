У Росії на продаж виставлено лімузин Mercedes-Benz S600 Pullman 1995 року. Його власник стверджує, що саме цей Мерседес 600 використовував перший російський президент Борис Єльцин. За словами продавця, броньований Mercedes-Benz S600 Pullman було показано на Франкфуртському автошоу 1995 року. Спочатку він був призначений для канцлера Німеччини Гельмута Коля, але той подарував його Борису Єльцину, який користувався автомобілем до 2007 року.
Про це йдеться на сайті autocentre.ua.
Лімузин Мерседес перебував у розпорядженні Гаража особливого призначення при Кремлі. Його пробіг відносно невеликий – 90 тисяч кілометрів.
Як і всі Mercedes-Benz S600 з кузовом W140, він оснащений шестилітровим V12 двигуном потужністю 394 кінських сил.
Заявлена ціна на Mercedes-Benz S600 Єльцина – 33,8 мільйона рублів (500 тисяч євро). Водночас деякі експерти заперечують автентичність автомобіля. Мовляв, президент Росії на ньому не їздив. Так що потенційним покупцям буде не зайвим навести довідки.