Виплачено перший мільярд гривень за програмою єВідновлення. Ці гроші держава виплатила українцям для ремонтів квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли. Про це повідомляє Урядовий портал.

Цю програму Мінінфраструктури розпочало у травні разом з командою Мінцифри та TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах і чули багато скептичних думок. Треба визнати – не всі вірили, що люди зможуть отримати реальні гроші — без корупції, без черг, без принижень.

Плани перетворилися у конкретні дії. Сам процес – від подачі інформаційного повідомлення до безготівкового розрахунку — максимально цифровізований, алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування – регульований Постановою і обмежений чек-листом з прописаною вартістю робіт та будматеріалів. У разі проблемних питань заявник завжди може звернутися до Урядового контактного центру 15-45. І серед масиву дзвінків не було жодного – про несправедливість чи неправомірність.

На даний момент отримали виплати 12146 людини, що подали заявки. Загалом таких понад 41 тисячу.

Якщо ж подивитися на конкретні громади – найбільше заяв надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з росією.

Харківська - 17 тисяч заяв;

Ірпінська - 3 тисяч заяв;

Ізюмська - 1,6 тисяч заяв;

Миколаївська - 1,3 тисяч заяв;

Балаклійська - 1,3 тисяч заяв.

35% з тих, хто взяв участь у програмі єВідновлення – це люди, яким за 60. Найстарші одержувачі допомоги – три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.

Також важливо сказати, що 75% всіх грошей на будівельні матеріали були витрачені у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.