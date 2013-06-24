03 травня продовжувалось фінансування пенсій за травень, всього на пенсійні виплати спрямовано 2,1 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Виплата пенсій за травень буде розпочата згідно із законодавством сьогодні 4 травня.

У травні надано 62,8 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 03 травня – 33,6 тисяч.

Із заявами про отримання пенсії за тимчасово зміненим фактичним місцем проживання до органів Пенсійного фонду України звернулось 4 749 осіб щодо виплати в іншому відділенні АТ «Укрпошта» та 5 842 особи – щодо здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER» (АТ «Ощадбанк»).