Відповідно до внесених Верховною Радою змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», щорічну разову виплату, яку раніше проводили до 5 травня, цього року виплачуватимуть до Дня Незалежності України. Яка процедура, хто і в якому розмірі зможе отримати ці кошти, розповів директор департаменту соціального захисту Міністерства у справах ветеранів Руслан Приходько.

Цю виплату отримають усі категорії ветеранів війни: учасники бойових дій, особи з інвалідністю всіх груп, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, учасники війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

«Порядок таких виплат передбачає три можливі варіанти. Перший — ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць, які отримують пенсії, виплату до Дня Незалежності нараховуватимуть автоматично і виплачуватимуть разом з пенсією. Другий — чинні військовослужбовці та працівники інших силових відомств галузі безпеки і оборони такі виплати одержать централізовано разом із грошовим забезпеченням. Усі органи військового управління до 1 серпня мали подати відповідні списки до ПФУ, їх ще можливо надати до 1 жовтня 2023 року», — пояснив механізм отримання цьогорічної разової виплати директор департаменту соціального захисту Мінветеранів.

Він роз’яснив принципи формування розмірів цих виплат. Із 2023 року порядок надання і розміри виплат формує уряд залежно від наявних асигнувань відповідної статті видатків держбюджету.

«2023 року така виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 групи становить 3100 гривень, для осіб 2 групи — 2900, 3 — 2700 гривень. Учасники бойових дій отримають 1 тисячу гривень, особи з особливими заслугами перед батьківщиною –— 3100 гривень, родини загиблих (померлих) захисників і захисниць — 650 гривень. А учасники війни отримають по 450 гривень», — уточнили в міністерстві.

«Ми розробляємо законопроєкт «Про основні засади ветеранської політики», отримуємо позиції щодо нього від наших партнерів — таких, як Мінсоцполітики тощо, які діляться своїм баченням у цій галузі, — розповідає про роботу над змінами підходів до реалізації ветеранських політик Руслан Приходько. — Гадаю, що до кінця року розроблення цього закону завершимо і подаватимемо на розгляд Верховної Ради. Логіка цього документа якісно змінюватиме наявні практики. Кожну державну гривню потрібно спрямовувати на конкретну мету».