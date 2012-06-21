Нова постанова КМУ щодо грошового забезпечення військовослужбовців дозволяє значно збільшити розміри виплат винагород та премій військовим. Про це повідомив заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник Сергій Галімський на брифінгу щодо виплати винагород військовослужбовцям за виконання завдань у зоні проведення АТО, передає УНН.
«Нова постанова, прийнята Кабміном України 30 серпня 2017 року, щодо забезпечення військовослужбовців дозволяє значно збільшити розміри грошового забезпечення військовим. Але конкретні розміри виплат будуть залежати від того, який бюджет буде прийнято Міноборони України на наступний рік», — зазначив С.Галімський.
Він також додав, що деякі винагороди та премії було скасовано, але новою постановою передбачено можливість корегування розміру залежно від характеру військової служби.
Як повідомив полковник, наразі вже збільшено грошові премії для всіх військовослужбовців спецназа, ВДВ та військових морської піхоти, також для окремих посад бойових сержантів.