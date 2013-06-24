З 1 листопада цього року змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по призначення такої допомоги від держави.

Зокрема, для оформлення виплат ВПО від сьогодні має звертатися одна особа від усієї сім’ї, а не кожен член родини окремо. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання розміром 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішніх переселенців. Відповідну допомогу призначають на кожного члена сім’ї, відомості про якого внесено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Ці нововведення передбачено постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Якщо є запитання щодо таких виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію за коротким номером15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером (066) 813-62-39.