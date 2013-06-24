На Дніпропетровщині виплатили всі види державних та обласних допомог за серпень. 40 дітей з регіону відправилися на відпочинок за кордон. А ще – запровадили процедуру усиновлення хлопців і дівчат, які тимчасово переміщені за межі України. Про це підчас брифінгу розповіла заступник начальника ОВА Надія Задорожна.

«Протягом тижня завершили виплату всіх видів держдопомог за серпень. Їх отримали 150 тисяч людей. Загалом нарахували понад 370 мільйонів гривень. Ще понад 5 мільйонів гривень виплат за серпень зробили з обласного бюджету. Вони, зокрема, для сімей загиблих оборонців та поліцейських. А ще – людей, яким виповнилося 100 і більше років», – розповіла Надія Задорожна.

Протягом тижня 7 родин цивільних, які загинули через війну, отримали по 300 тисяч гривень. Загалом у 2023 році кошти виплатили 153 сім’ям.

«Ще 40 дітей з Дніпропетровщини поїхали на відпочинок за кордон. Вони – з родин військових, переселенців, багатодітних сімей. Подорож – до Угорщини. Програму для хлопців та дівчат підготували насичену. Сумувати не доведеться», – сказала заступник начальника ОВА.

В області запровадили процедуру усиновлення дітей, які тимчасово переміщені за межі України.

«Минулого тижня встановлено контакт трьох кандидатів в усиновлювачі з дітьми. Двома хлопчиками, які знаходяться в евакуації в Нідерландах, та дівчинкою, котра зараз в Румунії. Майбутні мами вирушили за кордон до малих», – зазначила Надія Задородна.

За тиждень провели 24 зустрічі за програмою «Самодопомога Плюс», додала заступник очільника регіону. До них приєдналися майже 70 людей. Це частина Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як» першої леді України Олени Зеленської.

«Такі заняття – для соцпрацівників. Вони часто працюють з тими, хто потрапив у скруту, і самі постійно знаходяться в стресі. Навчаємо їх справлятися з травмуючими подіями», – сказала вона.

Надія Задорожна додала, що протягом тижня ворог не припиняв обстрілювати Дніпропетровщину. Одна людина загинула. Понад 10 – постраждали. Понівечені будинки, підприємства, навчальні заклади, комунікації.