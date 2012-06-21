З нового року уряд підвищив заробітні плати для працівників бюджетної сфери, державного управління, а також розмір пенсій та стипендій. Зокрема зарплати вчителів цьогоріч зростуть на 50%, а лікарів — до 30%. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну нагадує, що з 1 січня 2017 року перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки як основа для нарахування заробітної плати у бюджетній сфері дорівнює 1600 гривень, а мінімальна заробітна плата становитиме 3200 гривень — вона зросла на 100%.
Цьогоріч істотно зростуть і стипендії студентів. Зокрема мінімальна звичайна стипендія зросте на 33,4%, а мінімальна стипендія на окремі спеціальності (педагогічні, природничо-математичні, природничі, математичні, інженерні) ВНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації — на 54,3%, стипендію ж відмінників на ці спеціальності буде підвищено до 102%.
Двічі буде перераховано й пенсії, причому їхнє зростання випереджатиме прогнозований рівень інфляції. Це означає, що розміри зарплат, пенсій і соціальної допомоги в 2017 році зростатимуть швидше, ніж ціни.
Крім того, посадові оклади державних службовців та інших категорій працівників державних органів зростуть у середньому на 15%, а мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2017 року становитиме 2000 гривень відповідно до Закону України «Про державну службу».
Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив з метою впорядкування у 2017 році, згідно з чинним законодавством, умов і розмірів оплати праці працівників державних органів (державних службовців, працівників патронатної служби, працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування).
Також даним урядовим актом упорядковано належність посад державної служби до відповідних груп оплати праці.
Відділ новин «Урядового кур’єра»