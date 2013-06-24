Уряд ухвалив рішення, яке дає змогу відновити та до квітня продовжити виплату пенсій пенсіонерам, які з об’єктивних причин не встигли вчасно подати повідомлення до Пенсійного фонду про неотримання виплат від рф. За цей час потрібно подати відповідну заяву, щоб виплати і надалі не зупинялися.

«Ми врахували реальні обставини, в яких опинилися пенсіонери, — складні умови, життя на окупованих територіях або вимушений переїзд. Наше завдання — щоб люди не втрачали пенсії через формальні причини», — пояснив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.Для пенсіонерів, які пройшли фізичну ідентифікацію у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, строк подання повідомлення подовжено до 1 квітня 2026 року.Увесь цей час пенсії виплачуватимуть у повному обсязі. Пенсії, виплату яких було тимчасово припинено в січні, буде поновлено в лютому з доплатою за січень.Цьому урядовому рішенню передувала робоча зустріч міністра соціальної політики, сім’ї та єдності та керівництва Пенсійного фонду з громадськими організаціями (БО «БФ «Право на захист», ГО «ГРУПА ВПЛИВУ», Центр прав людини ZMINA, ГО «Донбас СОС», ГО «КРИМСОС», ГО «Розуміння кризи» БО БФ «Стабілізейшен Суппорт Сервісез», а також УВКБ ООН в Україні), які працюють із пенсіонерами, внутрішньо переміщеними особами та іншими вразливими категоріями населення.«Ми розуміємо, що частина людей з різних причин не встигла пройти ідентифікацію. Саме тому спільно з Пенсійним фондом працюємо з кожним таким випадком, допомагаємо людям пройти процедуру та відновлюємо виплати», — зазначив Денис Улютін.Чиновники разом з громадськими організаціями працюють над змінами до підзаконних актів, щоб у майбутньому прибрати бюрократію під час проходження ідентифікації, повідомляє Мінсоцполітики.