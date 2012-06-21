У столиці України знайдеться місце для монумента покаяння Росії за заподіяне горе на нашій землі. А ось реакція з різким невдоволенням МЗС РФ на демонтаж колись пам’ятного знака про дружбу Києва та Москви на вулиці Маршала Якубовського викликає здивування в наших дипломатів. Про що й розповів Укрінформу речник вітчизняного МЗС Олег Ніколенко.

«Поборники історичних зв’язків досі не зрозуміли, що дружба на танках не будується. Розв’язана з Москви збройна агресія проти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч людей залишилися зі скаліченими долями, сотні тисяч змушені жити в умовах перманентної загрози життю і здоров’ю на окупованих територіях. Пам’ятний знак, встановлений 2001 року, не відображає реалії сьогодення», — зазначив Олег Ніколенко.

Виправляти історичні помилки ніколи не пізно, резюмував дипломат. І з огляду на війну, принесену на українську землю з Кремля, для істерики російського зовнішньополітичного відомства немає жодних підстав.