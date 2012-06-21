У Вінниці відбулася V регіональна фестиваль-виставка технічної творчості учнів ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Творча молодь Вінниччини», яка стала доброю нагодою продемонструвати свої надбання за час навчання та поспілкуватися з потенційними роботодавцями.
На Європейській площі міста розмістили яскраві експозиції учні та викладачі понад 30 професійно-технічних навчальних закладів області, а також Вінницьке вище професійне училище департаменту поліції і охорони та Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Зокрема, вони представили роботи з промислового виробництва, транспорту і зв’язку, агропромислового комплексу і переробки сільськогосподарських продуктів, будівництва та деревообробки, торгівлі, сфери послуг, харчової промисловості, художніх промислів і народного ремесла. «Ми з особливою відповідальністю ставимося до підготовки нових висококваліфікованих спеціалістів. Я чітко розумію, що для виховання таких кадрів необхідна система, яка б спонукала молодих людей до креативності, до творчості, мала б сучасне обладнання для опанування новітніх технологій», — сказав під час відкриття фестивалю голова облдержадміністрації Валерій Коровій та запевнив, що обласна влада робить усе, щоб розумні і здібні вінницькі діти мали змогу здобувати сучасні знання для побудови нової європейської України.
На виставці учні випускних класів шкіл мали змогу ознайомитися зі спеціальностями, яких навчають в ПТНЗ області. Тож неабияка зацікавленість була до майстер-класів, які давали учні та майстри училищ. Фестивальне дійство супроводжувалось виступами творчих колективів, вокально-хореографічними композиціями та демонстрацією театру мод.