Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов заявив, що існує реальна диспропорція в зарплатах державних службовців на однакових посадах, тому реформа державної служби необхідна.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в ефірі Українського радіо.

«Створюється квазіпреміальний фонд, що використовується для стимулюючих надбавок, які для високих посадових окладів становлять понад 50%. І працівники таким чином мають додаткові доплати, так звані псевдопремії, які ніколи не були преміями, а лише вирівнюванням на ринку праці достойного рівня оплати праці. Для місцевого рівня це була спроба оплатити мінімальну зарплату. У багатьох органах місцевого самоврядування є окремі програми, які з місцевого бюджету роблять цільові доплати держслужбовцям», — наголосив він.

Урядовець розповів, що під час підготовки проєкту держбюджету на 2024 рік було взято за основу новели із законопроєкту №8222 про реформу оплати праці, а 23 жовтня ухвалено постанову Кабміну «Про класифікацію посад», яку розробила держслужба.

«В усіх центральних органах виконавчої влади, які потраплять під чинність цього закону, треба провести класифікацію посад. Це так звані грейди. Є 27 груп посад, які повністю визначають основні сфери діяльності. Але ще є багато питань, які врегулюють після другого читання. Є питання до нормотворчої діяльності апарату Верховної Ради, Секретаріату Кабінету Міністрів, органів, які створює Президент і які забезпечують життєдіяльність країни. Людина, котра виконує однакову функцію, але в різних органах, має отримувати однакову справедливу зар-плату. Це перший крок класифікації посад. Другим кроком буде новий рівень посадових окладів. 70% фактичного заробітку держслужбовця має становити справедливий посадовий оклад. І 30% — ті надбавки, що передбачені законом і мають бути стимулом: це і вислуга, і преміальний фонд», — додав Олег Немчінов.

Міністр зауважив, що буде скорочення там, де було неправдиве та неправомірне збільшення, «буде вирівнювання стосовно багатьох посад, де є карколомні премії 300—400%». «Буде збільшено зарплату там, де посада недооцінена. Це буде комплексний процес. Можливо, що хтось і втратить. Але загалом ми очікуємо вирівнювання диспропорції в тому, що зарплата має бути прозорою», — підкреслив він.

Урядовець зазначив, що нині відчувається потреба у кваліфікованих кадрах, адже є понад 200 тисяч державних посад, а заповнено лише 165 тисяч.

«Місця тих, хто на службі в лавах ЗСУ, займають випускники ВНЗ та працівники з народного господарства. Ми працюємо над тим, щоб на службу приходили ветерани. Мінветеранів працює із цим напрямом, також працюємо і ми через свої тренінгові центри. Це завдання на роки і десятиліття. Також постане питання щодо підготовки кадрового резерву для деокупованих територій. Є різні оцінки в потребах», — заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що уряд у проєкт держбюджету на 2024 рік закладає нову систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.