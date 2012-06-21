Тема Української революції 1917—1921 років є на сьогодні одним із найпріоритетніших напрямів державної культурної політики та політики пам’яті. У цьому на відкритті Міжнародної наукової конференції «Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917—1921 рр.)» запевнив присутніх віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
«Історична пам’ять про Українську революцію має важливе значення для сьогодення. Всі ми бачимо як багато аналогій є між тими подіями і сьогоденням. Елементи гібридної війни, яку сьогодні веде Росія проти України, були й тоді, у 1917—1919 роках: починаючи від фейкових утворень, які діяли паралельно Центральній Раді і Уряду України і потім звернулися до більшовицької Росії з проханням «захистити» Українську Республіку під приводом більшовиків. Саме так завершилася тодішня хвиля популізму, на якій більшовицькі війська увійшли на територію нашої держави», — провів історичний екскурс урядовець.
На жаль, тогочасне українське суспільство не витримало іспиту популізмом. І сьогодні, знову ж таки в умовах зовнішньої агресії, багато людей втішають себе спокусою отримати дивіденди на популізмі. Але чим це завершується, Україні відомо з власного гіркого досвіду.
Павло Розенко наголосив на необхідності доносити суспільству якомога більше правдивої інформації про події Української революції, адже значна частина суспільства й досі перебуває під впливом певних штампів, ідеологічних міфів, які десятиліттями нав’язувала радянська пропаганда. «Ми мусимо подолати наслідки радянської міфотворчості, сформувати й показати нашим громадянам об’єктивний погляд на національну історію», — цитує слова Павла Розенка прес-служба урядовця.
Саме революцією започатковано українські державні інститути, утверджено сучасні державні символи — герб, прапор, гімн. Здобутками Української революції стало і заснування Української академії наук, і державний статус української мови та культури.
«Саме тому нинішній уряд ставиться до відзначення 100-ї річниці Української революції з усією відповідальністю. Ми плануємо вкладати реальний зміст у це відзначення та не можемо допустити, щоб воно було формальним, як у два перших десятиліття української незалежності», — окреслив мету Павло Розенко.
Він також висловив сподівання, що найближчими роками у Києві буде споруджено монумент Соборності України та пам’ятник головному отаману військ УНР Симонові Петлюрі, як це передбачено у плані заходів з відзначення 100-річчя Української революції. Міністерство культури та Київська міськдержадміністрація вже працюють у цьому напрямі.