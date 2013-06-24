У ботанічному саду Дніпровського національного університету – понад 3,5 тисячі різновидів рослин, з яких понад 300 дерев та квітів – зникаючі та рідкісні. Помилуватися ними можуть всі охочі.

«У Дніпропетровській області – 2 ботанічні сади. У Дніпрі та Кривому Розі. Обидва працюють в звичному режимі та запрошують відвідувачів», – розповіла представниця департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА Ольга Лемех.

Кілька сотень рослин дніпровського ботсаду внесені до Червоної книги України та Червоного переліку світової флори. Серед них півонія кримська, ялівець колючий, тис ягідний, ковила гігантська.

«У нас дуже великі колекції зникаючих та рідкісних рослин – понад 300 видів. А ще екзотів, декоративних тропіків і декоративно квітучих рослин», – сказав директор ботанічного саду Анатолій Кабар.

В саду є оранжерея з теплолюбними видами з Африки, Південної Азії та Австралії.

«Вирощуємо майже 100 видів рослин з усіх куточків тропічної та субтропічної флори. Тут царствують різноманітні фікуси. Є їстівні екзотичні рослини. Деякі з них плодоносять по декілька разів на рік. Всім рекомендую спробувати гуаяву червону – приходьте на дегустацію», – запросила завідувачка лабораторії тропічних та субтропічних рослин Ботанічного саду ДНУ Ірина Домницька.

Один з відвідувачів саду, фотограф Володимир, каже: влітку часто приходить на прогулянку. Цього разу обрав це місце для фотосесії в ельфійському стилі.

«Мені подобається тут гуляти. Можна розвіятись, насолодитись природою, подивитись на екзотичні рослини. Іноді хочеться вибратись на природу, але далеко. А це місце майже в центрі міста», – поділився дніпрянин Володимир.

Ботсад ДНУ відкритий для гостей у будні дні з 9:00 до 15:00. Дітям до 7 років па переселенцям – безкоштовно. Проводять і екскурсії. Телефон: 766 49 60.