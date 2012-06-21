У коді вірусу-здирника Petya, що вразив Україну в кінці червня, виявили інструкції російською мовою.
Про це заявив глава департаменту кіберполіції Сергій Демедюк в інтерв'ю «Главком».
«Кожен вірус пишеться певною мовою програмування. Однак для того, щоб зробити якісь поправки прописуються певні інструкції. Ми виявили, що якраз у доопрацюваннях у цьому коді були такі інструкції російською мовою. Як приклад, якщо я англомовний, я не буду інструкції писати російською мовою», – заявив він.
«Основна із версій – це втручання спецслужб РФ, але я поки цього не стверджую», – додав Демедюк.