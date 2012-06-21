Вірус Petya.A 27 червня атакував комп'ютери в Україні та Росії, а потім поширився в усьому світі, зокрема у Великобританії, Індії, Австралії, Іспанії та США. І це далеко не перша кібер-атака таких масштабів.
Повідомляють іноземні ЗМІ.
1. Джонатан Джеймс прославився як хакер-вундеркінд, у 15 років примудрився зламати сервер НАСА і отримати доступ до життєзабезпечення МКС (це сталося в 1999 році). Це викликало серйозну паніку і перегляд систем цифрового захисту. Джеймс уникнув повноцінного терміну як неповнолітній, але в 24 роки загинув при нез'ясованих до кінця обставинах.
2. Атака на компанію Adobe Systems в 2013 році вважається однією із наймасштабніших викрадень персональної інформації. Було зламано дані 150 мільйонів осіб, включаючи номери трьох мільйонів кредитних крат.
3. У 2014 році сайт Mt. Gox постраждав від масштабної крадіжки біткойнів. Хакери отримали доступ до 400 акаунтів користувачів, вилучивши паролі з бази даних. У результаті виявилися викрадені біткойни на суму в 470 мільйонів доларів, що призвело до закриття сайту і істотного зниження вартості віртуальної валюти.
4. У червні 2015 року на Офіс персонального менеджменту при уряді США була здійснена атака китайських хакерів. Вкрадена інформація, включаючи номери соціального страхування, належала приблизно 20 мільйонам осіб – держслужбовцям та їхнім сім'ям.
5. У 2007 році Естонія піддалася одній із найпотужніших хакерських атак в історії людства. Сайти уряду, президента, прем'єр-міністра, новинні та інші ресурси впали на два тижні. Зупинилася вся банківська система, ніхто не міг зробити електронний переказ грошей.
6. У лютому 2015 року медична страхова компанія Anthem в результаті злому втратила дані більш ніж 80 мільйонів клієнтів. Імовірно, хакерська атака була спрямована з Китаю. У даних містилися номери соціального страхування і особиста інформація.
7. Гері Маккіннон – шотландський хакер, якого звинувачують у «найбільшому зломі військових комп'ютерів за всю історію». Його атака на армійські організації США призвела до відключення більше двох тисяч комп'ютерів з втратою цінних даних. Сам Маккіннон заявив, що намагався добути докази про існування НЛО і досліджень із розробки антигравітації.
8. У 2014 році китайські хакери змогли зламати цифрову оборону військових баз даних США і вкрасти креслення більше 20 новітніх систем озброєння. Цей епізод був одним з найяскравіших в нескінченному хакерському протистоянні двох країн.
9. З 17 по 19 квітня 2011 групою хакерів LulzSec був проведений злом інтернет-сервісу PlayStation Network, в результаті якого вони отримали доступ до інформації понад 77 мільйонів користувачів, включаючи десятки тисяч номерів кредитних карт. Під час розслідування PlayStation закрила доступ до своєї мережі на місяць.
10. 12 травня 2017 року 74 країни світу пережили одну з найбільших хакерських атак в історії. Найбільш сильно постраждала Росія – атаці кібершахраїв піддалися комп'ютери, підключені до внутрішніх мереж силових відомств, а також стільниковий оператор «Мегафон». Шкідлива програма блокувала і шифрувати файли, після чого вимагала оплати в криптовалюті.