Колективний творчий проект «Обрус Гараса» зареєстровано в Книзі рекордів України в категорії «Мистецтво». Відповідні дипломи про відзнаку отримали автор ідеї та координатор проекту, відома у Чернівцях журналістка й мистецтвознавець Олена Чайка і директор чернівецької рукодільної мережі «Санта» Одарка Кучерява.
«Обрус Гараса» — це унікальний твір прикладного мистецтва: вишита на полотні своєрідна мистецька біографія Георгія Гараса, самобутнього буковинського художника-орнаменталіста з передгірного міста Вашківці, що на Вижниччині. Він творчо осмислював і розвивав народні мотиви у вишивках. Створені Георгієм Гарасом витончені візерунки для сорочок, рушників, килимів, тайстр та краваток зачаровують веселковими кольорами, досконалим поєднанням геометричних та рослинних орнаментів. Тож в рамках святкування 115-ї річниці з дня народження всесвітньо відомого заслуженого майстра народної творчості України 35 майстринь і майстрів з Чернівецької та сусідніх областей вишили найбільш відомі гарасівські орнаменти.