На етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики FIG World Challenge Cup у столиці Франції українські спортсмени здобули вісім медалей.
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Серед чоловіків Олег Верняєв здобув золото на брусах та дві бронзи на кільцях та в опорному стрибку, а Петро Пахнюк (вільні вправи та бруси) та Ігор Радівілов (опорний стрибок) здобули срібло.
Серед жіночої частини команди відзначилась Діана Варінська, яка завоювала дві бронзові медалі на брусах та у вільних вправах.