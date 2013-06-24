Про основні досягнення України на шляху до євроінтеграції в митній галузі, динаміку розвитку та наступні необхідні кроки розповів заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, виступаючи наІІ Міжнародному форумі з просування експорту 24 жовтня.

«Цього року ми отримали високу оцінку митної євроінтеграції від Єврокомісії: 4 з можливих 5 балів. Митна галузь увійшла до п’яти найкращих із 33. Зокрема, за рік від запровадження митного безвізу 1 жовтня 2022-го бачимо чітку динаміку, яка зростає: з України здійснено та успішно завершено у країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту більш ніж 19,5 тисячі транзитних переміщень», — зазначив Юрій Драганчук.

У промові заступник міністра підкреслив, що європейська інтеграція та підтримка експорту України залишаються одними з основних пріоритетів після фінансування витрат на військові потреби, безпеку і найшвидше завершення війни, повідомляє Міністерство фінансів.