Українські аграрії в цьому році збирають рекордний врожай гречки. Це стало можливим завдяки рекордній площі посіву цієї культури, у порівнянні з попередніми роками, та високій врожайності. Станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тис. тонн гречки і це ще не кінець збору. Торік всього було зібрано близько 148 тис. тонн. Про це розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Про це повідомляє Урядовий портал.

Навесні сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки, у порівнянні з минулим роком на 20 тис. га – до 141,5 тис. га. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, яку засівали цією культурою.

“Цього року завдяки сприятливим погодним умовам та Збройним Силам України обкіс гречки проходить швидше, ніж торік. Уже зібрано врожай з 86% площ у порівнянні з 49% на аналогічну дату минулого року. Щодо врожайності, маємо теж кращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 т/га, минулорічний з приблизно такої ж частки площ становив 1,22 т/га. Власне, саме ці фактори у сукупності дали нам можливість збирати рекордний врожай гречки”, – наголосив Тарас Висоцький.

Він додав, що це сприятиме зниженню кінцевих цін на крупу, але відкидати фактор дорогої доробки, логістики, пакування теж не варто.

Лідерами з намолоту гречки є Вінниччина (23,40 тис. тонн) та Хмельниччина (22,50 тис. тонн). Минулого року на цей же період найбільше крупи було зібрано на Сумщині (15,37 тис. тонн) та Вінниччині (12,20 тис. тонн).

Нагадаємо, у 2021 році було посіяно 91,90 тис. га гречки. Тоді було зібрано понад 105 тис. тонн, цей показник вважався рекордним.