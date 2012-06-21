Третє Китайське міжнародне імпортне ЕКСПО /CIIE/, яке проходить в Шанхаї 5—10 листопада, покликане вселити упевненість в діловому середовищі на тлі спаду світової економіки через розповсюдження пандемії COVID-19.

CIIE — перша у світі спеціалізована імпортна виставка. Цього року середня площа виставкових стендів компаній, що входять у світовий рейтинг «Топ-500» і лідерів галузей економіки, зросла на 14% порівняно з минулим роком, зазначив заступник директора Бюро CIIE Сунь Ченхай на пресконференції 23 жовтня. «Це демонструє широке визнання як CIIE, так і китайського ринку», — наголосив він.

На цьогорічній виставці створено чотири нові зони: охорона громадського здоров’я і профілактика епідемії, енергозбереження і охорона довкілля, інтелектуальний транспорт, а також спорттовари і змагання, сказав Сунь Ченхай, додавши, що провідні компанії-учасниці CIIE-2020, число яких вже перевершило кількість провідних компаній-учасниць попередніх двох виставок, влаштують дебютні презентації новітньої продукції і останніх технологій. Для виставки поточного року деякі церемонії підписання документів і роуд-шоу переведуть в онлайн-формат з метою спрощення проведення заходів у зв’язку із спалахом епідемії коронавірусної інфекції.

Провідний виробник шин Michelin цього року вперше бере участь в CIIE. «CIIE — перше у світі ЕКСПО державного рівня, зосереджене на імпорті, за що виставку можна вважати проривом в міжнародній торгівлі, — сказав президент і головний виконавчий директор Michelin Greater China Камран Воссуги. — Michelin дуже рідко бере участь у виставках, але цього року ми продемонструємо наше бачення стійкого розвитку».

Йорг Уве Хелві, співробітник зварювальної компанії Carl Cloos Schweisstechnik GmbH, що базується в Німеччині і має більш ніж 100-річну історію, зазначив, що онлайнові роуд-шоу дуже продуктивні, оскільки надають інформацію з перших рук.

«CIIE пропонує нам велику платформу для встановлення ділових зв’язків і контактів. Ми цього року вирішили збільшити площу нашого виставкового стенда до 100 кв. м», — заявив він.

Як перша у світі державна виставка, присвячена імпорту, CIIE стала візитною карткою більшої відкритості Китаю. Оскільки світ все ще намагається оговтатися від наслідків пандемії COVID-19, третє Китайське міжнародне імпортне ЕКСПО покликане вселити упевненість у в’ялу світову економіку.

Торік у CIIE взяла участь 181 країна, регіон і міжнародна організація і більше 3800 компаній. У межах виставки були заздалегідь укладені угоди на суму 71,13 млрд дол. США на купівлю товарів і послуг впродовж року, що на 23% більше, ніж у 2018 році.

ВВП Китаю в квітні — червні 2020 року зріс на 3,2% в річному обчисленні, тоді як у першому кварталі економіка країни зменшилася на 6,8%. Падіння в секторі роздрібного товарообігу помітно знизилося, а обсяг зовнішньої торгівлі в першому півріччі перевершив очікування.

За прогнозом МВФ, у 2020 році Китай, можливо, стане єдиною з найбільших економік світу, яка забезпечить позитивне річне зростання ВВП.

Розширення попиту китайських споживачів на імпортні товари спонукало більше іноземних компаній взяти участь в CIIE і просувати продукти, адаптовані до потреб ринку КНР.

Чжен Ліянь, генеральний директор компанії Sangduoshi International Trading Co. Ltd., імпортера італійського молочного лікеру, після участі в торішній виставці CIIE вирішила випускати продукцію в маленьких пляшках для китайського ринку.

«Нам сказали, що більшість китайських споживачів поки що погано знайома з італійськими алкогольними напоями, і що легше досягти успіху, пропонуючи маленькі пляшки. Це урок, який ми винесли з CIIE», — сказала вона.

Незважаючи на вплив COVID-19, іноземні компанії, як і раніше, оптимістично оцінюють довгостроковий потенціал китайського ринку.

«Китай — один із найпривабливіших ринків для Henkel, він відіграє стратегічну роль у нашому глобальному бізнесі», — сказав Раджат Агарвал, президент Henkel у Великому Китаї. — Компанія Henkel з нетерпінням чекає можливості знову взяти участь в CIIE і тісніше взаємодіяти зі споживачами і партнерами в Китаї на цьому заході».

Детальніше про третє Китайське міжнародне імпортне ЕКСПО читайте у статті «Китай проводить імпортне ЕКСПО у визначений термін».

За матеріалами Сіньхуа