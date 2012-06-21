2 лютого в київському Центрі візуальної культури відкриється виставка «Втрачена можливість» українського художника й анархіста Давида Чичкана, який говорить про те, чим був, став і міг стати Майдан.
На думку Давида, для українського суспільства Майдан — це втрачена можливість розпочати соціальну революцію, щоб не просто захистити гідність, а врешті здобути достойні трудящої людини умови життя. «Якщо вважати Майдан революційною гімнастикою, то, безумовно, збиратися разом і йти до кінця — це корисна навичка, — говорить художник. — Але очевидно, що народ не здобув того, за що стояв. Водночас «декомунізація» та правий популізм свідчать про те, що прогресивні українські ліві зазнали поразки на Майдані».
До експозиції увійшли графічні роботи, в яких Чичкан іронізує над актуальним сьогодні явищем «декомунізації» й пропонує знищити не лише спадок Радянського Союзу, а й позбавитись того, що лишили по собі Іван Франко, Михайло Драгоманов і Леся Українка.
4 лютого Давид Чичкан проведе авторську екскурсію виставкою, на якій детально розповість про свій проект і відповість на питання відвідувачів.