6 жовтня у Києві відкриється pop-up виставка «Мобільна революція», яка розповість про мобільний зв'язок, його розвиток та еволюцію через історію бренду Motorola. Експозиція розташується на 5 поверсі ЦУМа.
«Наша команда Art Management готувала цю виставку 3 місяці, — розповідає кураторка проекту Катерина Тейлор. — Вона не про технології, а швидше про дивовижну історію та її вплив на сучасність, в тому числі на культуру: фільми, музику, навіть, як не дивно, на мистецтво. Саме тому ми покликали художників, які створили чотири паралельні проекти, не пов'язані безпосередньо з брендом Motorola. Вони про особистий досвід і засновані на спогадах про зв'язок, телефони та їхні інтерпретації».
На виставці «Мобільна революція» свої роботи представлять Алевтина Кахідзе, Єгор Анцигін і арт-група SVITER. Вони створили інсталяції та медіа-проекти, які, за словами організаторів, можна буде не тільки побачити, а й «відчути на дотик і потрапити з їх допомогою в іншу реальність».
Також експонатами виставки стануть оригінальний екземпляр першої серійної моделі мобільного телефону в світі DynaTAC, макет популярної моделі RAZR V3 у масштабі 15:1 та багато пізнавальних матеріалів.
Як пояснюють організатори проекту, pop-up виставка — це формат, що передбачає тимчасову художню експозицію — менш формальну, ніж в галереї чи музеї, але більш відкриту, ніж приватний показ.